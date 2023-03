Justine LORY

Organisée, engagée et à l'écoute.



Future diplômée d'un Bachelor 3 management en alternance à ICN Business School de Nancy, je suis à la recherche d'une entreprise pour un contrat d'apprentissage de 2 ans à partir de Septembre 2023. Ayant pour objectif professionnel de devenir cheffe de projet en marketing, je recherche une entreprise afin de lui apporter mes compétences et d'ainsi évoluer auprès de celle-ci.

Je serais ravie de pouvoir vous rencontrer et de découvrir votre entreprise, vos équipes et vos méthodes de travail.