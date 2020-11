Justine MACÉ

Après 10 années passées dans le secteur du tourisme à des postes essentiellement orientés vers la vente, le conseil client, j’ai souhaité évoluer vers des fonctions supports plus en lien avec le développement du capital humain des entreprises.



Pour cela, j’ai entrepris une formation en gestion des ressources humaines en cours du soir que j’ai validée en 2019. Au fil de cette formation qui a duré 3 ans, j’ai pu affiner mon projet professionnel et j’ai notamment découvert le recrutement, un volet des RH passionnant auquel je souhaite consacrer ma future carrière.



Je m’intéresse particulièrement aux sujets de la marque employeur, de l’expérience candidat et collaborateur. Des sujets passionnants, qui, j’en suis convaincue, sont directement liés aux succès des organisations.



Mes compétences :

Tempo

Microsoft Office

Microsoft Outlook