Justine RESENDE

J'ai travaillé pendant 15 ans en Cabinet d'expertise Comptable, pendant lesquels je gérais un portefeuille de 30 à 40 clients, pour des activités diverses. Je faisais tout pour eux, de la saisie comptable, aux déclarations fiscales et sociales périodiques et annuelles, y compris les dépôts de comptes annuels et tenues des assemblées générales.

Ensuite, j'ai secondé mon mari, dans les boulangeries que nous avons acquises, en gérant le personnel de vente, et en tenant à 100% la comptabilité, et le juridique de ces 2 entités juridiques. Ces deux sociétés généraient un CA d'un million d'euros environ, et employaient entre 17 et 30 personnes, en fonction des variations saisonnières.

Désormais, je travaille pour des cabinets d'expertise comptables, des commerçants, ou des individuels sollicitant mes services pour une aide ponctuelle ou régulière, en fonction de leurs besoins.

Je suis mobile et toujours joignable



Mes compétences :

Mobile

Organisée

Sérieuse