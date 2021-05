Justine VACHER

Je suis actuellement étudiante dans le domaine de la Communication et du Journalisme.

Le Marketing et la Communication sont mes domaines de prédilection!

Grâce à mes expériences je sais être sociable, je sais être à l'écoute des clients et proposer un produit adapté, être créative, réactive et réfléchie. J'aime mener à bien des projets, des missions et je m’implique dans tout ce que j'entreprends.

De par la diversité des domaines où j'ai travaillé, je m'adapte facilement à la tâche confiée.

Je suis aussi persévérante, organisée, autonome et ponctuelle dans mon travail.

De plus grâce aux cours théoriques et aux stages (et/ou métiers en parallèle) j'ai pu appréhender réellement le monde du travail, et utiliser les compétences acquises grâce à mes études.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe InDesign