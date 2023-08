Kabore TIDIANE

Je me nomme Tidiane KABORE ,inspecteur des impôts diplômé en droit et en management des Entreprises. je suis présentement chargé d'études à la cellule d'appui technique du Directeur Général des impôts du Burkina Faso. Consultant indépendant en fiscalité auprès de la chaîne de télévision BF1 et ensegnant vacataire de cours de contrôle fiscal et fiscalité des entreprises à l'Institut Africain de Management(IAM) Ouagadougou-BURKINA FASO



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Coaching de dirigeants

Management