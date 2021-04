Je suis KABRE Moumouni, ingénieur d'Etat fraîchement diplômé en statistique et économie appliquée à l'INSEA, Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (Rabat, Maroc). Je suis à la recherche d'une première expérience professionnelle dans le domaine de mes compétences que sont le data analyse, la modélisation statistique, les techniques de prévision, la modélisation économétrique.



Mes compétences :

LaTeX

Microsoft Access

Microsoft Excel

Python and R Programming

Stata

Analyse de données

Econométrie

Techniques de prévision statistique

SPSS Statistics

Modélisation statistique