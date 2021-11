Kacou Patrice Onesime YAO ( YAO)

étudiant diplômé en licence en Science Economique et de Gestion option Comptabilité et Finance à l'université Jésuite ( CERAP/UJ ,actuellement en étude de master en Finance de Marché à l'ESG Finance.

j'ai une expérience d'un mois de stage au sein de L'Industrial Promotion Services in West Africa ( IPS WA) ou j'ai eu à effectuer comme tâche

-Emission de chèques fournisseurs

- Emission de bordereaux de remise de chèques

- Comptabilisation manuelle des opérations dencaissement et de décaissement

- Classement des pièces comptables

par ailleurs avec ma formation en comptabilité et finance j'ai eu à développer des connaissances en gestion, en comptabilité, en Mathématique financière et en analyse financière.

j'ai une bonne maitrise du pack office( notamment excel )

je suis trilingue ( Français, Anglais, Espagnol)