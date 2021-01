Kadar ALALEH TALAN

J'ai un diplôme Bac Pro électrotechniques.

Plus des formations Photovoltaique domaine de énergie solaire ,et aussi un bon conducteur expérimenté véhicule articulé E.

Connaissance du travail délectricité au sein des bâtiments et lindustrie.

Connaissance important dans les domaines de la schématisation, câblage, et aussi tout le démarrage d'un moteur asynchrone.

Connaissance dans le domaine informatique et réseaux.

Je sais réparé les ordinateurs puis installation et leur maintenance.