Kader BENTIBA

Avoir la formation a l’université BAB ZOUAR Alger

une expérience de 05 année a l’enseignement technique

*cinq annee avec "F.L.Smith" a la construction d'une cimenterie a la wilaya de tebessa (el malabiod)comme superviseur.

*Chef d'entreprise "ETBPH"

*ingenieur controleur des travaux"CTH"...........

have a university education BAB ZOUARI Algiers

05 years experience in a technical education civil engineering

five years with "FLSmith" the construction of a cement plant was the province of Tebessa (el malabiod) as a supervisor.

* Owner "ETBPH"

*inspection engineers work "CTH

..I am currently at CTH. as controller..

Créateur et provocateur, mais pas électron libre ! écoute,simplicité, rigueur & fantaisie, flexibilité & adaptabilité pour contribuer au développement de la compétitivité de l'Entreprise, de l'Association qui me font confiance en m'intégrant dans leur Equipe.

_________________________________________________________Creative and provocative, but not free spirit! listening, simplicity, rigor & Fantasy, flexibility & adaptability to help develop the competitiveness of the Company, the Association who trust me to integrate into their team.



Mes compétences :

Hydraulique

Génie civil