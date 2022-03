Kader TORCHOUNE

Depuis 2002 au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, j'ai occupé plusieurs postes, de Technicien chargé d’essais à Cadre Gestionnaire de certification produits



Aujourd’hui, je souhaiterais m’engager dans de nouveaux défis, dans un poste consistant à la mise en œuvre et la gestion d’un système qualité, sécurité et/ou environnement. Mettre en place des procédures définissant les rôles et responsabilités de chacun, procéder à des audits externes ou internes, pour vérifier que les règles sont suivies, et que les résultats sont conformes à un référentiel, piloter des projets ou participer au développement de l’entreprise.



Je reste néanmoins ouvert à toutes opportunités intéressantes, y compris dans d’autres secteurs d’activité que les métiers du BTP.



Disponibilité : Préavis de 3 mois

Formation : Bac+3 Qualité/11 ans d’expériences

Mobilité géographique : Hors de la région Parisienne, Région Poitou-Charentes, Niort, Bordeaux, La Rochelle, Nantes.



Mes compétences :

Certification produits industriels

Audit technique