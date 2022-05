Kahin ABDI F.CHIDEH

Mon parcours,



Après un bac scientifique( spécialité maths), je me suis orienté vers des études économiques à l'université d'orléans. A l'issue de mon master II en économie d'entreprise et de developpement industiel, je voudrais me spécialiser dans l'intelligence économique. Je recherche actuellement un stage, soit dans une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine, soit dans une compagnie consulaire telle les chambres de commerce.



j’ai eu l’opportunité de m’enrichir notamment grâce aux stages déjà effectués.

Le stage à la Banque Centrale de Djibouti m’a permis de me familiariser avec la recherche et la collecte de l’information à partir de supports physiques, de les synthétiser et de rédiger une étude rigoureuse et pertinente.



Ensuite, durant le stage que j’ai effectué chez l’Assurance Générale de France (AGF FinanceConseil), j’ai eu la possibilité de développer la recherche et la collecte de l’information sur le terrain, ainsi que la communication directe avec les clients confirmés ou potentiels afin d’obtenir les meilleures informations et d’en tirer profit en répondant à leurs attentes en matière de stratégie financière.



Mes compétences :

Analyse financière

Economie

Economie d'Entreprise

Finance

gestion de patrimoine

Marketing

Stratégie

Stratégie d'entreprise

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Visual Basic 6