Kaltoum BOUDOUAIA

Ayant validé 12 modules de ma 3ème année de Licence RH via le CNAM ainsi que le Bulats anglais niveau B1, je viens de terminer mon stage RH de 6 mois au sein de l'agence O2 Valence afin de finaliser ma formation. Je suis également titulaire d'un titre de niveau III d'Assistante de Direction, du C2i et de la Capacité en Droit.



2 corps d'activités à mon arc : le secrétariat-assistanat et le social.Mon expérience professionnelle, tant dans l'administratif que dans le social, m'a permise de maîtriser la gestion administrative, la bureautique et m'a permise d'acquérir de réelles compétences en RH (techniques de recrutement, saisie d'heures pour établissement des fiches de paie, gestion de conflits...)



Je suis organisée et j'ai appris à prioriser les missions qui me sont confiées. La variété des missions que j'ai accomplies m'a amenée à devenir réactive, polyvalente et flexible. Ce qui me motive est d'être au service des personnes, ce qui m'a naturellement amenée à la GRH.



Mes compétences :

Bureautique

Aisance relationelle

Relationnel

Sociologie des organisations

Organisation du travail

Pédagogie

Analyse organisationnelle

Organisation d'évènements

Gestion de la relation client

Base de données

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Veille juridique et législative

Gestion des talents

Marketing opérationnel

Droit

Recherche Opérationnelle

Gestion des compétences

Management

Accompagnement de projet

Microsoft Office

OpenOffice

Gestion de la formation

Relecture / corrections

Droit social

Conduite de projet

Coordination de projets

Animation de formations

Internet

E-commerce

Suivi commercial et administratif

Veille informationnelle

Assistance administrative

Gestion de planning

Communication interne

E-learning

Méthode agile

Prise de parole

Paie

Gestion du personnel

Travail en équipe

Gestion administrative

Animation d'équipe

Réseaux sociaux

SIRH

Gestion de temps