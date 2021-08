Kamal CHAAB

Capable de communiquer et manager en 4 langues Espagnol/Français/Anglais et maintenant Arabe (Maghreb et golf). Mes qualités sont la capacité à m'adapter, motiver et fédérer.Doté d'un bon relationnel et d'une grande pugnacité pour dépasser mes objectifs. Je suis compétiteur dans l’âme et de formation (entraîneur de foot niveau fédéral CFA).Pour développer ces points forts et en acquérir des nouveaux, j'ai opte pour l'expatriation ayant déjà l'expérience du Maroc, de l'Espagne, de la France, depuis quelques mois ce sont les pays du golf... Pour résumer J'aime les gens, la vie, le partage et, la découverte.



Mes compétences :

Management

Adaptabilité à différents environnements

Esprit d'overture

Football

Sport

Création