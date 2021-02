Kamel HANBLI

Monsieur



Titulaire d’un diplôme TS en VRD, j’ai travaillé pendant quinze ans pour le compte de diverses entreprises de travaux publics de grande renommée et bureaux d’études.



Effectuer des relevés de terrain, établir des plans, apporter des conseils techniques et pratiques à une clientèle très diverse, telles était mes principales tâches..



Cette expérience m’a permis d’étoffer mes connaissances en domaines. Une étroite collaboration avec des responsables de chantiers m’a conforté dans mon désir de travailler en équipe, avec méthode et rigueur..