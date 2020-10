Kamel HASNAOUI

Certifié ITIL Foundation v3

ITAM - SAM/HAM



Développer, valoriser et mettre à profit mes qualités et expériences afin de participer à la croissance d'une entreprise à valeurs humaines.



* Passionné par les technologies avec un sens du service prononcé, j'aime m'impliquer, prendre des initiatives et proposer des solutions pour faciliter et améliorer le travail de tous.



* Calme de nature, je sais m'adapter et travailler en toute autonomie mais aussi en équipe pour atteindre nos objectifs ou résoudre nos problèmes.



* Mon bon relationnel me facilite l'échange, ce qui me permet de travailler et de communiquer avec les IT, les métiers, les utilisateurs finaux, les cadres dirigeants ou les prestataires et fournisseurs.



...un peu plus...

Mon expérience professionnelle ma amené à évoluer dans différents secteurs d'activités.

Tout en étant un acteur technique engagé, j'ai participé à des projets d'amélioration des SI : gérer des parcs informatiques (serveurs, PC, matériels, logiciels), la téléphonie, les bases de données, la sécurité et des sites web.



Très orienté service utilisateurs, autonomie, disponibilité, rigueur, réactivité, sens du service et bon relationnel sont les qualités indispensables que j'ai pu développer dans mes différentes fonctions.



Je m'intéresse à l'ITAM et particulièrement au SAM, à la gestion de parc avec SCCM et GLPI, à la communication unifiée, ToIP (Asterisk), le Green IT et la sécurité.

Ma grande curiosité technologique m'amène également à m'intéresser au SIG, à l'intelligence artificielle (agent conversationnel " CHATBOT ") et son utilisation dans la relation clients, aux nano-ordinateurs (Raspberry, Odroid) et leurs applications en milieu professionnel ou personnel.



Je suis disponible et mobile géographiquement.