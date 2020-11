Kamel MESGHAT

Bonjour,



Cela fait 10 ans que je suis chargé d'affaires dans le monde de la peinture électrostatique.



Nous sommes spécialisés dans la remise en peinture sur site des surfaces métalliques par système dapplication électrostatique.



Voici les avantages de notre prestation ;



- Intervention sur site, de jour comme de nuit, sur le territoire national et européen



- Une remise en peinture de haute qualité, même aux endroits difficiles d'accès



- Pas de problématique de logistique, démontage, manutention, etc



- Support totalement sec 2 à 3 h après application



- Sans gêne pour les utilisateurs et pour votre activité



Nos équipes interviennent sur diverses surfaces métalliques et aluminium :



IMMOBILIER

- Cloisons métalliques, plafonds métalliques et résille

- Bâtis et châssis de baies vitrée métalliques et aluminium

- Portes tournantes, escaliers mécanique, portes dascenseur, etc.



GMS

- Meubles froids, meubles secs, portes frigorifiques

- Caisses de sortie, gondoles, manèges a bijoux

- Stations de lavages, stations essences, abris caddies

- Bardages intérieurs et extérieurs



INDUSTRIE/MOBILIER URBAIN

- Machine de production

- Planimètre, Abris, Mupis, Panneaux





Nous garantissons nos œuvres tant dans le suivi de votre projet, que dans le résultat de notre prestation et nous serions ravis de vous accompagner dans vos futur projets.



K.MESGHAT

PE2S

0603629910

Contact@pe2s.fr





