Kandot GILLES (KANDOT GILLES)

Notre périmètre de compétences se concentre exclusivement autour de vos périphériques d'impression :



Comment NAXAN peut concourir à mes impératifs d'optimisation budgétaire ?

1 Parce que c'est un formidable levier pour réaliser des économies.

2 Parce que la spécialisation est une force.



Comment NAXAN obtient les meilleurs tarifs pour mes copieurs ?

Nous sommes un bureau d'études et de conseil indépendant des fournisseurs

Nous n'avons pas vocation à vendre une marque, une technologie ou une référence.

Dotés des indicateurs du marché, nos analystes conçoivent pour vous les dispositions que nous soumettons aux constructeurs sur un modèle d'appel d'offres.



1 Vous bénéficiez ainsi d'un TCO* le plus abouti possible ( charges fixes, cout/copie et maintenance )

2 C'est une *moyenne de 37% d'économie constatée, honoraires inclus.

3 C'est une part de vos économies qui nous rémunère.



Pourquoi solliciter NAXAN ?

1 Nous sommes diligentés par nos clients pour notre objectivité et un accompagnement sur-mesure.

2 Notre méthodologie vous permet de gagner en lisibilité et en productivité sur un sujet chronophage.

3 Liés par la performance, notre collaboration révèle toujours un gain.



Anticipons ensemble le renouvellement de votre parc d'impression !



** Total Cost of Ownership ou cout total de possession



Gilles KANDOT

Consultant pour l'optimisation du coût total d'utilisation de vos photocopieurs

NAXAN Expertise et Conseils

06.58.01.60.48

g.kandot@naxan.fr

