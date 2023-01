Kanto Sariaka MALALATIANA (KANTO SARIAKA MALALATIANA)

On dispose de plusieurs positions selon les besoins et taille de votre projet. Nos collaborateurs sont des professionnels motivés et prêt a tout pour satisfaire nos clients, supervisés sur leurs production et également la qualité des appels traiter pour vous assurer le meilleurs des services.



On vous offre plusieurs services low cost en offshoring :Prise de commande, service client et service après vente, secrétariat et assistanat, prise de rendez-vous, téléprospection, télévente et fidélisation, mailing, tchat, back office ...



Travailler avec nous c'est vous assurez une tranquillité d'esprit en laissant les relations clients être gérer par des professionnels dans le domaine et à votre projet une pérennité et réussite car notre agence vise la longue durée et part sur le principe du Win Win.



N'hésitez pas à nous écrire pour tout complément d'information, nous serons ravis de vous répondre et développer cela un peu plus avec vous.