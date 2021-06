Kaouther BEN MNA

PRO BUSINESS CENTER " PBC " est un centre d’affaires situé au cœur du centre d’affaires de Tunis, spécialisé dans le concept Virtual Office avec ses services de Domiciliation juridique et Domiciliation commerciale pour vous assister dans la Création de société en Tunisie en s’occupant de toutes les tâches administratives et Légales en Tunisie.

PRO BUSINESS CENTER " PBC " vous offre à un prix compétitif la Création de Votre Société, la Domiciliation avec une adresse de prestige, tenu des Obligations Légales et Fiscales et vous conseille les meilleures formules d’Investissement en Tunisie.



PRO BUSINESS CENTER " PBC " est située à Tunis Montplaisir à Quelques minutes des Berges du Lac de Tunis, en plein Centre d’Affaires: Banques, Aéroport Tunis Carthage, les ministères de l’industrie, du commerce, de la poste, de Tunisie Telecom, etc... C’est le lieu idéal pour la Création de Société Offshore et On shore et la Domiciliation en Tunisie.

PRO BUSINESS CENTER " PBC " vous assiste à la :



- La création, la délocalisation et la défiscalisation de votre entreprise, peu importe le secteur d activités et la forme juridique.



- La domiciliation des entreprises



- Les modifications statutaires



- La mise a disposition de bureaux équipés



- L'assistance comptable



- L'obtention de la carte séjour en Tunisie pour les étrangers.



- Étude de projets

Espace Tunis, Bloc H, Bureau H3-1, 1073 Montplaisir

Fixe: +(216) 71 90 63 23|Fax : +(216) 71 90 63 73

GSM : +(216) 27 800 272

E-mail: contact@pro-businesscenter.com

Site Web : www.pro-businesscenter.com