Je me présente Mme harhouri kaouther née le 26/11/1986 , je réside à Grenoble ayant un diplôme de technicien supérieur en biologie .

J'ai une expérience qui a durée 9 ans dans un laboratoire de cosmétique créative. J'avais occupé deux postes de responsable de recherche et de développement ainsi formulatrice en cosmétique.



En espérant que mon profil gagnera votre considération, je me tiens à votre disposition pour plus dinformations.