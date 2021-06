J'ai travaillé durant plus 20 ans dans le nettoyage à sec.

La crise sanitaire m'a obligé à clôturer mon activité et fermer ma société.

De ce fait, j'aimerai mettre mon expérience au service de ma passion.

Ainsi, je désire m'orienter toujours dans la vente et le service, entant que chargée de clientèle.