Karamba DIABY

Ancien étudiant en master LLCER INALCO, Paris, Niveau Maîtrise en Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, 2020/2021 avec une expérience de 5 ans dans le montage vidéo et une passion pour la post-production et la communication visuelle.



J'ai produit et monté des vidéos pour des projets de recherche ainsi que pour des artistes.

Je suis compétent dans l'utilisation des logiciels de montage vidéo tels que Final Cut Pro, Videoleap et Capcut.

J'ai une connaissance avancée des techniques de montage vidéo telles que le time-lapse et le montage rythmique. De plus, j'ai de l'expérience en post-production audio et en recherche.

Je dispose également de compétences dans l'utilisation du logiciel de production musicale Maschine MK3, y compris la programmation, la création d'échantillons, la composition de chansons et la manipulation de synthétiseurs virtuels.