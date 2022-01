Karate Kobudo OKSRKFA

Karaté Kobudo Oshukaï Colombes Cours de Karaté Shorin Ryu et Kobudo d'Okinawa à Colombes.



Ecole d'arts martiaux traditionnels pour enfants, adultes, seniors et handicapés affiliée à l'école de Maître CHINEN Kenyu.

L'école existe depuis plus de 30 ans à Colombes (92).



Notre club est devenu une référence en matière de Karaté et de Kobudo traditionnels d'Okinawa.



Le Karaté traditionnel est une méthode complète de défense personnelle. Le Karaté permet de construire un corps robuste et un mental fort pour délivrer et bloquer des attaques à mains nues et le Kobudo avec des armes blanches.



Un grand merci à nos partenaires et surtout à nos élèves qui nous soutiennent depuis toutes ces années.



Notre enseignement amène à évacuer le stress généré par la vie moderne, développer son corps en accroissant sa force, sa flexibilité et son endurance cardio-vasculaire tout en permettant de parfaire son esprit.