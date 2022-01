Kareen LEVECHIN (ZYLBERFAJN)

NOTRE PHILOSOPHIE :

A SAVOIR, c'est créer un lien bienveillant entre l'école et la maison.

A l'école, les élèves n'ont pas le temps de poser toutes les questions nécessaires à leur compréhension ou n'osent pas ou n'ont pas la possibilité

A SAVOIR, c'est donner le temps nécessaire à chacun selon son rythme, s'adapter au mode d'apprentissage propre à chaque élève, découvrir la meilleure méthode pour une réelle compréhension durable



Un enseignant A SAVOIR - un élève : DEUX PARTENAIRES QUI SE FONT MUTUELLEMENT CONFIANCE

4 étapes pour constituer la meilleure équipe élève-enseignant possible :

- Définir les attentes de l'élève

- Comprendre les attentes de la famille

- Evaluer le niveau de l'élève dans la ou les matières souhaitées

- Analyser les notions à travailler en priorité



Nos enseignants sont recrutés pour leurs compétences, leur volonté sans limite de partager leurs connaissances et leur faculté à s'adapter à chaque élève.