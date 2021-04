Karen KAREN (MORA VELASCO)

Diplômée en "Chimie- Pharmaceutique et Biologie" au Mexique, je me suis toujours intéressée au secteur alimentaire, à lenvironnement, et aux langues. Après avoir fini luniversité au Mexique, javais le projet dhabiter en France. Depuis mon arrivée dans ce pays, ensuite je prépare soigneusement mon projet de poursuite de mes études. En recherche dune formation professionnalisant, ouverte sur lentreprise et en lien étroit avec ma formation initiale au Mexique, jai choisi la Licence Professionnelle QSSA pour poursuivre mes études.



Je suis à la recherche dun un contrat d'apprentissage dans le cadre de la Licence Professionnelle Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments (QSSA)