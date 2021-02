Karen NGUY

Grande passionnée de l'univers digital et du multimédia, j'ai décidé de mettre un pas dans ce secteur en croissance en rejoignant l'Ecole Supérieure du Digital à Paris. Je recherche actuellement un stage en communication et marketing digitale en agence afin de développer mes compétences auprès de professionnels. (4 à 6 mois à partir d'Avril)



Je suis sérieuse, déterminé et attentive, mais aussi de nature enjouée, ce qui facilite mon contact avec les communautés en ligne ou avec une équipe ;)



Formation en :

Web Marketing

Stratégies de communication digitale

Brand Content management

Conception Rédaction

SMM et CM



Création Graphique (PAO)

Montage vidéo et Motion design

UX/UI



Développement Web

CMS

Data Analyse



Photographie et Prise de Parole

Soit une polyvalence dans ce secteur.