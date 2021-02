Karen PONSARD

Titulaire d'un cap esthétique et d'un brevet professionnel d'esthétique ,j'ai travaillée pendant de nombreuses années en parfumerie et institut de beauté, j'ai ensuite décidée de voir autre chose en créant ma micro entreprise en pratiquant l'esthétique à domicile, j'ai exercé les domiciles pendant 6 ans, puis je me suis consacrée à ma vie de famille pendant 2ans que j'ai complété avec des missions intérim. Aujourd'hui j'ai décidée de voir de nouvelles choses, j'aimerais me consacrée uniquement à la partie commercial de mon domaine.Depuis 2018 j'ai effectuée deux CDD pour deux marques de cosmétiques bio ou j'ai pratiqué des animations et du commercial terrain. Je suis actuellement à la recherche d'un poste commercial esthétique cosmétique, j'aime beaucoup le contact et le relationnel, je pense que mon savoir faire et mon dynamisme peuvent être un atout dans ce domaine.



Mes compétences :

Ouverture et fermeture de magazin, réassort, organ