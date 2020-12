Bonjour,



En janvier 2018, j'ai obtenu mon bac professionnel de "Secrétaire Assistante".



En recherche active, je souhaite intégrer une entreprise, en cdd, cdi, à temps plein, à Bordeaux ou la cub.



La rigueur, la méthode et l'organisation font partie de mes qualités professionnelles.



Je suis également une personne dynamique, souple, à l'écoute des besoins du public et j'ai un esprit positif.



Après deux formations validées avec succès: "Agent administratif et d'accueil" et de "Secrétaire Assistante", je souhaite apporter mes compétences d'accueil et administratives au service de votre société.



Si mon profil vous intéresse, je vous propose de me contacter et de nous rencontrer pour une future collaboration.



Bien cordialement.

Karen VOURRON



Mes compétences :

Microsoft Office

Accueil physique et téléphonique

Constitution et suivi des dossiers

Commandes de consommables bureautiques

Relations clients

Mise en page et respect des normes afnor

Classement et archivage

Mise à jour de documents informatiques

Publipostage

Rédaction, saisie et mise en page

Réalisation d'appels d'offres