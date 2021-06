Karim ALGANI

La société HARTEA SERVICES accompagne de grands groupes dans le domaine de l’ingénierie et travaux:

- Centrales électriques

- Oli & Gas

- Environnement

- Construction

- Informatique



ENGINEERING

Nous apportons des solutions à nos clients en leur mettant à disposition des équipes projets.​



Depuis la phase d’avant-projet jusqu’au suivi de réalisation, HARTEA SERVICES apporte des solutions sur-mesure en cas de croissance d’activité.



Plus d’informations : http://www.hartea.com/engineering/



SOUCING RH

Plus rapidement et plus efficacement, il est possible de réduire vos coûts et augmenter l’efficacité de votre processus de recrutement en faisant appel à nous.



Nous jouissons d'une équipe de consultants en recrutement et chasseurs de têtes qui bénéficient d'un large réseau et qui a la capacité de vous fournir des profils adaptés à vos exigences.



Plusieurs de nos clients font appel à nos services afin de les appuyer dans leur soucing.



Plus d’informations : http://www.hartea.com/sourcing/



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Nous appuyons de manière très opérationnelle nos clients dans leurs projets de croissance à l’international & d’acquisitions de d’entreprises.



Nos clients font appel à nous pour s’armer et structurer leur stratégie de développement international, pour attaquer un marché et mettre en place leurs réseaux de distribution de manière solide et pérenne, pour augmenter leurs ventes et chiffre d’affaires de part le monde.



Notre réseau est implanté dans les pays les plus dynamiques du monde apporte à nos clients un support terrain et opérationnel hors du commun, à toutes les étapes de développement des entreprises :



- Démarrage dans des nouveaux marchés.

- Accroître les ventes et le CA à l’international.

- Faciliter les implantations à l’international.

- Sécuriser les opérations

- Améliorer la compétitivité



Plus d’informations : http://www.hartea.com/business_support/



Mes compétences :

Assistance technique

Bureau d'études

Energie

Engineering

Gestion de projets

Ingénierie

Ingénierie Industrielle

Mécanique

Nucléaire

pétrole

Supervision

Technique

Traitement des eaux