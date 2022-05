Karim BENZINE

Je suis quelqu'un qui est axé sur l'atteinte des objectifs qu'il se fixe dans la vie autant personnellement que professionnellement, doué de patience, sens de l'organisation, sens de la communication et du travail en équipe pluridisciplinaire.

Habitué à gérer les situations de stress et d'urgence liées aux impératifs business et à gérer des projets en parallèle avec le travail de routine.

Doté d'une ambition d'apprendre et d'évoluer, je n'ai de cesse de chercher à m'améliorer dans les domaines que je ne maitrise pas encore.



Mes compétences :

Logistique

Négociation

Industrie

Achats

Procurement

Management

People management

Sourcing

Supply Chain