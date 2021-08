Karim BOUSSERA

De formation bac j ai longtemps travaille dans les métiers de la logistique en tant que magasinier et chargé de la prepatation et reception des marchandises chez HOLLIDAY PIGMENTS. et ents HOLDER (agroalimentaire) fournissant la chaîne PAUL.

Jai ensuite rejoint la vente directe a mon compte en prospectant aupres de grossistes , entreprises reconnues afin de negocier l achat de lots de marchandises en tout genre excepté l alimentaire comme specifie sur mon KBIS.

VENTE DIRECTE des marchandised aupred de commercants ambulants ou etrangers

.et aussi vente directe sur les marchés de lz metropole. Ce qui nécessite un bon re l ationnel client faire du chiffre savoir negocier a l achat tenir ses comptes et sa trésorerie et parfois negocier l exclusivite avec un vendeur.

le panel de produit est tres etendu allant du textile ,vêtements tous âges, décoration d interieur, papiers peints cosmétiques tapis parfums etc...

Dou une bonne connaissance de la législation sur certains produits tels les cosmétiques , organiser le stockage dans l entrepôt .

être a l affût de nouvles opportunites se constituer un réseau de vendeur et d acheteurs en france et principalement à l etranger , endosser le rôle d apporteur d affaires moyennant une commission, en somme être alerte dt ettoffer son reseau.