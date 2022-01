Bonjour, je me présente, je suis karim hassen, Ingénieur de l'Ecole de mostaganem, option hydraulique.

Je considère ce portfolio comme une manière vivante et agréable de vous présenter mon parcours, mes projets, mes expériences mais aussi plus largement mes activités extra-professionnelles . D'une façon beaucoup moins impersonnelle qu'un CV, c'est aussi pour moi l'occasion de mettre à profit les technologies de l'information pour vous présenter les différentes facettes de ma personnalité.



Si vous désirez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter.



Bonne visite !



Mes compétences :

Études technico économiques

secteur hydraulique,environnement et agriculture

Traiter toutes les étapes de la réalisation

Étude de danger et étude d’impact

Hydraulique

Eau

Irrigation

Environnement

SIG, Power point,

Plans d'aménagement hydraulique