Karim NAHI

Je suis Nahi Karim, un jeune diplômé de deux masters dans les domaines des énergies renouvelables et de la performance énergétique et environnementale des bâtiments.



L'objectif de mon intervention dans un projet est d'assurer le confort des utilisateurs à l'intérieur du bâtiment, au niveau thermique, visuel (éclairage) et acoustique, dans le respect des réglementations en vigueur. De plus, grâce à mon contact direct avec les fournisseurs et installateurs, je veille à intégrer les nouvelles solutions et nouveaux produits (TCE) existant dans le marché adéquats avec les besoins de et spécifications de chaque projet.