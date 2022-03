Karim SAUVAGE

Conseils RH

Gestion des risques psycho-sociaux, de la réglementation et de la législation en matière de sécurité et environnement, de la réglementation incendie, code du travail et ERP

Gestion de crise

Optimisation des taux de cotisation

Accords de branche ou d'entreprise

Maintien dans l'emploi

Leadership et capacité à fédérer

Gestion de projets

Risk Manager

Animation et formation des Chsct

Réduction significative des accidents du travail

Création et animation de formations

Pénibilité

Conciliation

Bien-être au travail



Forte capacité à s'adapter et communicant

Force de proposition

Travaille de manière transverse avec des interlocuteurs différents

Rigoureux

Management



Mes compétences :

Sécurité incendie

Management

Sûreté Sécurité des Entreprises

Santé et sécurité au travail

Sûreté et Environnement »

Sureté et évaluation des risques

Sécurité au travail

Formateur

Management de projet

Sûreté organisationnelle et technologique

Sécurité industrielle

EHS

environnement

directeur technique

sécurité

technique

immobilier