Karima KHIR ELLAH, je suis actuellement élève ingénieur en cinquième année à L'ENSA Agadir, spécialisée en génie Informatique,particulièrement en l’étude fonctionnelle, l'analyse ,la conception et le développement des applications avec les nouvelles technologies.

En outre ma formation, je suis très active en activités parascolaires notamment en club Social et le club CIR ENSA , en plus de la Jeune Chambre Internationale JCI Agadir .

Dotée d'une bonne capacité d’adaptation, d’autonomie et d'esprit d'initiative.Par ailleurs,mon sens

de la communication et mon esprit d‘équipe m‘ont toujours permis d’aller de l’avant et d’atteindre les

objectifs fixés durant mes expériences professionnelles



Mes compétences :

Java

MySQL

UML/OMT

JavaScript

Java Enterprise Edition

Hibernate

Struts Web Application Framework

Primefaces

Personal Home Page

JavaServer Faces

Java Server Pages

Java 2 Enterprise Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTML

Cascading Style Sheets

XQuery

XML

TCP/IP

Oracle PL/SQL

Oracle

OSI

NetBeans

Nessus

Microsoft Windows

Microsoft Project

Merise Methodology

Linux

JPA

Edition

Data Mining

C++

C Programming Language

Apache Maven

Android

Adobe Photoshop