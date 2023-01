Après avoir travaillé une vingtaine d'années comme secrétaire médicale dans différentes spécialités et différentes structures, j'ai souhaité créer ma propre société, ESPACE SECRETARIAT, il y a maintenant 10 ans, en proposant aux personnels de santé la prise en charge de leurs courriers médicaux. Ma clientèle, composée de cliniques, hôpitaux et médecins libéraux, apprécie ce service pour sa qualité, sa facilité d’utilisation et le gain de temps.