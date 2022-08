Karin MOGUEROU

La société FRANKAL offre différents services franco-allemands aux entreprises.



Ces services incluent :



- Des cours ciblés d'allemand courant et professionnel - en individuel ou par petits groupes (remise à niveau, conversation, grammaire, vocabulaire...) à l'aide de supports variés.



- Tout type de traductions (juridique, commercial, technique, sites internet...)



- De l'interprétariat de liaison dans le cadre de réunions et/ou de formations



- La réalisation de diagnostics d'entreprise (internes et externes) dans un contexte franco-allemand - la construction de solutions et la mise en oeuvre sur le terrain à l'aide de méthodes et outils du changement ainsi que le pilotage et le suivi des plans d'accompagnement.



Diplômée de gestion et de sciences économiques, titulaire d'un MBA, la fondatrice, Karin Moguérou, est de nationalité franco-allemande. Elle a travaillé pendant plus de 15 ans au sein de diverses entreprises internationales, entre Berlin, Frankfurt, Cologne, Hamburg, Munich, Lausanne, Paris et Nantes... L'objectif général de FRANKAL est daider les entreprises à se faire connaitre et/ou à se développer en Allemagne ou en France.



Mes compétences :

Enseignement

Gestion de projet

Bilingue français -allemand

Stratégie, pilotage et conduite du changement

Asset management

Stratégie de communication

Comptabilité analytique