Karine BOQUÉHO

Le travail peut être un formidable vecteur de plaisir, dépanouissement et de développement. Le travail peut également être source de souffrance et d'épuisement. Comment vivre sereinement son rapport au travail, donner du sens à ce que l'on fait et trouver un juste équilibre entre le pro et le perso? Comment dépasser certains freins et se réinventer?



Dotée d'une saine curiosité et dune capacité à apprendre par lexpérience terrain, lhumain est toujours resté le fil conducteur de mes différentes vies professionnelles et la relation entreprise me passionne!



Mes prestations entreprise :

Conseil en Organisation & Prévention des Risques Psycho Sociaux

Cellule de crise et dassistance psychologique (sur site ou en distanciel)

Analyse des Pratiques Professionnelles

Accompagnement des changements et des projets de transformation

Médiation et gestion de conflits

Formation



Mes prestations auprès des particuliers :

Consultations souffrance au travail

Conseil en évolution

Accompagnement des changements et des projets de transformation

Techniques de Recherche d'Emploi