Karine CASTAING

Infirmière depuis 1993, j'ai eu de multiples expériences dans divers secteurs.

Je possède un bon sens de la communication et je sais m'adapter facilement. Ma patience et ma rigueur sont reconnues à chaque poste occupé. J'apprécie beaucoup de travailler en équipe pluridisciplinaire et je mets tout en oeuvre pour coordonner les meilleurs soins en encadrant les équipes à ma charge. Le bien-être et le bien-vivre sont au coeur de mes pratiques, je souhaite donc travailler dans un service où ces valeurs sont mises en avant.



Mes compétences :

Evaluation clinique et algique du patient

Communication adaptée

Maîtrise des soins d'urgence, de confort, de sécur

Gestion des équipes pluridisciplinaires, encadreme

Gestion et actualisation des dossiers de soins

Maîtrise des modalités de prise en charge des pati

Maîtrise des pathologies du vieillissement

Maîtrise du logiciel Osiris, Médissimo

Accompagnement adapté de la personne soignée et de