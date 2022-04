Karine CHAKIR

Chasseuse de têtes recherche des Ingénieurs d'Affaires (Aéronautique, Spatial, Energie et Finance de marché), des Directeurs d'agences IT (à Lyon et Toulouse), des directeurs de projets dans l'Aéronautique, des acheteurs réseaux secs ... et des Directeurs Généraux à l'esprit entrepreneurial. Avec U-MIND, vous ne serez plus un CV parmi d'autres. kchakir@u-mind.fr ; Performez !



Mes compétences :

Banque

Chargée de recrutement

Consultante rh

Économiste

Finance

Informatique

Recrutement

Ressources humaines

Câblage cartes électroniques (prototype)