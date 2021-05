Karine CHAUDREL NEE GREGOIRE

Titulaire d'un D.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations ; ayant acquis une expérience de quinze ans dans les domaines administratifs, commerciaux, comptables et informatiques ; souhaitant m'investir dans un poste utilisant mes acquis et expériences, je vous propose mes compétences.



D'une part, en qualité d'assistante polyvalente, j'ai été chargée de l'accueil physique et téléphonique (tenue du standard, renseignements clientèle, relations clients / fournisseurs / commerciaux...), ainsi que du suivi administratif ( rédaction de courriers, relances, compte-rendus, saisie de base de données, traitement/suivi et classement des dossiers administratifs), mais aussi de la comptabilité (saisie de devis/bons de livraison/factures, comptabilité générale...), et enfin de la gestion de la boîte e-mail, rendez-vous, calendriers et plannings…



D'autre part, en qualité de formatrice "informatique, commerce et comptabilité", j'ai enseigné les logiciels Word, Excel, Access, Power-Point, Outlook, ainsi que la navigation et l’utilisation d’Internet auprès d’un public diversifié (enfants, adultes et personnes âgées).



Mes principales qualités sont : Mon organisation, ma polyvalence, mon autonomie, un bon relationnel et je suis autodidacte sur logiciels informatiques.



Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, voir un entretien, pour mieux vous expliquer mes acquis et expériences et envisager ensemble notre future collaboration.



Dans cette attente ; je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Comptabilité

Informatique

Secrétariat