Karine CHERMOT

A la recherche d'un emploi à temps plein dans les Bouches du Rhône ou le Vaucluse.

Ma dernière activité était chargée d'affaires dans une entreprise de nettoyage. J'ai un BTS Hygiène Propreté Environnement et une Licence Professionnelle Management des Risques Technologiques et Professionnelles.

De nature dégourdie et d'adaptation rapide ma recherche s'étend d'un poste de technicien à un poste administratif dans le domaine de l'environnement, de la sécurité ou de l'hygiène.



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Ponctuelle

Organisation

Travail en équipe

Administratif

Adaptation