Karine CHEVALIER

Après une expérience professionnelle dans le Tourisme d'environ 20 ans, j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle et suivre la formation FPA afin de devenir formatrice. J'ai obtenu ce diplôme en Septembre 2011 puis ai exercé le métier de formatrice spécialisée Tourisme pendant une année,à raison d'une journée par semaine tout en conservant mon métier de responsable administrative.

Mon projet professionnel m’amène à une nouvelle orientation professionnelle.

Je cherche des missions en tant qu'assistante commerciale et administrative afin d'enrichir mes compétences dans ce domaine.



Mes compétences :

Etablir le rapprochement bancaire

Gérer des appels et orienter les appels

Accueil physique et téléphonique

Suivre et commander les fournitures,courrier

Gérer les plannings et rendez vous des collaborate

Assister le manager

Gestion des litiges

Traiter les anomalies généres par l'agence

Suivre les contrats clients et fournisseur

suivre les comptes clients