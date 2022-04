Secrétaire médicale avec 12 ans d'expérience, je suis actuellement à la recherche d'un nouveau poste. Expérimentée et motivée, je suis disposée à relever de nouveaux défis et si nécessaire changer de secteur



Mes compétences :

Dactylographie

Maitrise des logiciels Word et AxiSanté

Acceuil patient et personnel médical

Tenue du standart téléphonique, du planning

Gestion feuilles de soins ALD CMU