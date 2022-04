Karine CITHAREL

Une solide formation aux métiers de la communication et du journalisme, avec une expérience de 10 ans auprès de différentes collectivités territoriales et une implication quotidienne dans un journal PQR.



Animation d’un comité éditorial. Brief éditorial et technique d’une agence. Nombreuses autres réalisations pour plusieurs institutions et personnalités publiques ou privées en freelance (tourisme, viticulture, politique…).



Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et particulièrement de leurs stratégies de communication, des règles de marchés publics.



Aisance rédactionnelle, réel sens du contact et grande disponibilité. Curiosité, esprit de synthèse et sens de la vulgarisation. Rigueur et capacité d’organisation. Aptitude au travail en équipe.



Mes compétences :

Vente

Étude de marché

Rédaction

Communication

Coordination de projets

Web 2.0

Applications mobiles

Management d'équipes

Management commercial