Karine CLAEREN

Journaliste indépendante depuis 2006, j'ai en parallèle suivi des stages en développement personnel depuis 2009 ce qui m'a conduite à l'univers du conte et tarot de marseille en tant que praticienne ( Tarot de Marseille que j'ai découvert et étudié avec Paulina Jade Doniz dès 2006).

Maitre Reiki Usui depuis 2013 (diplômée en Espagne auprès de Rosa Jiro), résidente au Mexique en 2014 ou j'ai suivi une formation selon la méthode Rio Abierto, je suis actuellement une formation en psycho conte avec Andrea de Breceni et continue de m'intéresser à l'univers des contes, à la psychologie junguienne, rêve éveillé... Depuis 2014, mes recherches m'ont amené à me questionner sur les pratiques corporelles et l'éducation somatique.