Karine CODEVELLE

COMPETENCES PROFESSIONNELLES___________________________________



CONTROLE DE GESTION : Gestion des budgets, Contrôle et Analyse des écarts,

AUDIT INTERNE : Création de structure WBS, Mise en place de process et formation adaptée, Contrôle du circuit d’approvisionnement, Mise en place d’indicateur de performance, Gestion et sécurisation du stockage de documentation, Création de fiche technique,

MANAGEMENT : Gestion d’équipes, Organisation de séminaires et d’évènements.

GESTION COMMERCIALE : Acheteuse opérationnelle, Suivi des appels d’offre, Veille concurrentielle, Démarchage et prospection de clientèles,

GESTION COMPTABLE : Devis, facturations, Encaissements, Recouvrement, Gestion des devises, Arrêté de caisse, Gestion des immobilisations (matériels, mobiliers et fournitures)

GESTION ADMINISTRATIVE : Secrétariat, Gestion des plannings et rendez-vous,

ASSITANCE LOGISTIQUE : Réservation hôtel, location de voiture,