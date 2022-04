Karine COSTA ALVES

Après plusieurs années passées dans la Distribution j'ai acquis les connaissances suivantes :



- des process marketing, achat et des systèmes de distribution,

- fonctionnement de l’entreprise, des associations et des centrales d’achat,

- du mode de communication entre les parties,

- de la négociation commerciale,

- de la veille produits et concurrentielle,

- de la constitution d’une offre produit.



Mes compétences :

SAP

As400

Microsoft Office