Dynamique et dotée dun très bon relationnel, diplomate et discrète, reconnue pour mon professionnalisme et mon sens des responsabilités et de linitiative.

Forte d'une expérience de 22 ans, ma capacité à intégrer un nouvel environnement est immédiate afin de satisfaire les collaborateurs, rentabiliser de nombreuses opérations grâce à une gestion très rigoureuse du temps et d'un budget alloué.