Karine CZEREBA

La Sophro-analyse est une thérapie psycho-corporelle. C'est une thérapie brève. La durée de la thérapie et la fréquence des séances est fonction de l'histoire et des objectifs de chacun.

C'est une thérapie opérative, qui permet de remonter aux origines de vos croyances limitantes, de les comprendre et de les libérer.

En état de simple relaxation consciente, la personne est accompagnée par le thérapeute qui interagit constamment avec elle, afin de lui permettre

- de recontacter en sécurité les événements à l'origine de ce qui la limite dans sa vie encore aujourd'hui

- de libérer les mémoires émotionnelles qui la bloquent

d'installer de nouvelles compréhensions et de contacter de nouvelles énergies

- de prendre pleinement conscience de ses ressources afin d'installer de nouveaux comportements



Je reçois en séances individuelles d'une durée de 1h à 1h30 , à mon cabinet de Rouen.





Vous pouvez également consulter mon site kczereba.wixsite.com/sophroanalyse



Mes compétences :

Relation d'aide

Sophro-analyse

Ecoute active